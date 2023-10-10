يونيفيل تواصل اتصالاتها للتهدئة بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، أنها تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت "اليونيفيل"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء "عند حوالي الساعة 5:30 مساءً رصدت اليونيفيل إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور".

وأضاف البيان: "نواصل اتصالاتنا مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية، ونحث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج".

واتسعت رقعة القصف الإسرائيلي مساء اليوم وطالت أطراف بلدة زبقين ومناطق مفتوحة شرقي مدينة صور.

كما أطلقت إسرائيل قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية، بالإضافة إلى قصف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومحلة بسطرة.

ويحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي وطيران الاستطلاع على علو منخفض في سماء المنطقة.

وكان قد تم عصر اليوم الثلاثاء إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدتي مروحين والضهيرة جنوب لبنان .

وأعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله" إنه تم "إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة".

كما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، عصر اليوم الثلاثاء، أنه "تم إطلاق ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من منطقة القطاع الغربي".

وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة، جنوب لبنان،

ولم تعرف الجهة التي أطلقت الصواريخ.