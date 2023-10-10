برج مدينة الثقافة في تونس يضاء بألوان العلم الفلسطيني تضامنا مع غزة

أضاءت ألوان العلم الفلسطيني برج مدينة الثقافة في العاصمة تونس تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض إلى قصف مكثف من قبل سلاح الجو الاسرائيلي ردا على هجوم حركة حماس السبت الماضي.

وأضاءت الكاشفات الضوئية البرج الذي يتوسط مبنى المجمع الثقافي ويطل على وسط العاصمة بألوان العلم الفلسطيني والعلم التونسي.

كما أضاءت أنوار برج الساعة بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بألوان العلم الفلسطيني.

وأعلنت الرئاسة التونسية مساء الاثنين عن توجيه مساعدات طبية وأطباء ومولدات كهربائية الى غزة بالتنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني كما عرضت امكانية نقل جرحى فلسطينيين للعلاج في مستشفياتها.

ووفق آخر تحديث ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 687 والمصابين إلى نحو أربعة آلاف مصاب بينما وصل عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 900 وعدد المصابين حوالي 2600.