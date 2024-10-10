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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأربعاء استهداف دبابة "ميركافا 4" إسرائيلية شمال غزة.



وقالت "سرايا القدس" إنها استهدفت الدبابة الإسرائيلية بعد نصب كمين محكم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأفادت بأنها فجرت عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية أثناء محاولتها تفخيخ منزل غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أنه فور تقدم قوة النجدة للمكان تم استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105".

ونشر الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف.



وأعلنت "سرايا القدس" إسقاط 3 طائرات إسرائيلية بدون طيار خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء مدينة خان يونس.



ومر عام على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" على جنوب إسرائيل وأشعلت شرارة حرب ضارية ومدمرة بين الحركة والجيش الإسرائيلي والتي تستمر نيرانها وتتسع رقعتها في المنطقة.

ومع دخول الحرب عامها الثاني يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي وهجماته البرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع.

وأوقعت الحرب المتواصلة منذ 366 يوما خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقد قدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الخسائر المالية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار.

كما خلفت قرابة 42 ألف قتيل وأكثر من 97 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزاع أدى خلال عام إلى مقتل 6% من إجمالي سكان القطاع أو إصابتهم.