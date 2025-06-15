 إسرائيل تنفذ أبعد هجوم على إيران: استهدف طائرة في مطار مشهد - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 8:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

إسرائيل تنفذ أبعد هجوم على إيران: استهدف طائرة في مطار مشهد

أحمد علاء
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 6:32 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 6:32 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم على طائرة تزود بالوقود في مطار مشهد في إيران.

وقال الجيش في بيان، مساء الأحد، إنَّ الضربة في مشهد هي الأبعد مسافة منذ بدء العملية، موضحًا أنه تم تنفيذها على بعد ٢٣٠٠ كيلومتر.

ولفت البيان إلى أن إسرائيل تعمل على تحقيق التفوق الجوي في كافة أنحاء إيران.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي ذلك اليوم، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، عبر 8 موجات، خلف حتى صباح الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، وأضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام إسرائيلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك