إسرائيل تنفذ أبعد هجوم على إيران: استهدف طائرة في مطار مشهد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم على طائرة تزود بالوقود في مطار مشهد في إيران.

وقال الجيش في بيان، مساء الأحد، إنَّ الضربة في مشهد هي الأبعد مسافة منذ بدء العملية، موضحًا أنه تم تنفيذها على بعد ٢٣٠٠ كيلومتر.

ولفت البيان إلى أن إسرائيل تعمل على تحقيق التفوق الجوي في كافة أنحاء إيران.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي ذلك اليوم، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، عبر 8 موجات، خلف حتى صباح الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، وأضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام إسرائيلي.