ترامب: سنتوصل إلى سلام قريبا بين إسرائيل وإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن ثمة جهود تُبذل للتوصل لسلام بين إسرائيل وإيران قريبا.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": " سيكون هناك سلام قريبًا بين إسرائيل وإيران. تُجرى الآن العديد من المكالمات والاجتماعات".

وتابع: "على إيران وإسرائيل التوصل لاتفاق، تمامًا كما فعلت مع الهند وباكستان".

وأضاف: "استطعنا من خلال التجارة مع الولايات المتحدة، إدخال العقلانية والتماسك والحكمة في المحادثات مع قائدين ممتازين (رئيسي الهند وباكستان) استطاعا اتخاذ قرار سريع ووقف القتال".

واستشهد ترامب بملف سد النهضة الإثيوبي، قائلا "هناك سلام بين مصر وإثيوبيا، على الأقل في الوقت الحالي، بعد خلاف بشأن سد ضخم يؤثر على نهر النيل العظيم، وسيبقى الحال كذلك بفضل تدخلي".

ويدخل الصراع الإيراني الإسرائيلي، يومه الثالث، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات بين الجانبين وإلحاق خسائر من كلا الجانبين.