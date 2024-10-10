الرئيس الإيراني يشارك في مؤتمر التواصل المتقابل بين الأزمنة والحضارات بتركمنستان

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يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إلى عشق اباد تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركماني سردار بردي محمدوف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس بزشكيان سيشارك خلال الزيارة في المؤتمر الدولي، الذي يعقد تحت عنوان "التواصل المتقابل بين الأزمنة والحضارات – أساس للسلام والتنمية".

وسيلقي الرئيس الإيراني كلمة أمام المؤتمر االذي يعقد بمناسبة الذكرى الـ 300 للشاعر التركماني الشهير "مختومقلي فراغي"، وسيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في تركمنستان.

ووسوف يعقد بزشكيان قمة ثنائية مع نظيريه التركماني سردار بردي محمدوف، والروسي فلاديمير بوتين.