البحيرة: وقف تشغيل المعديات أثناء سوء الأحوال الجوية حفاظا على الأرواح

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة للمعديات النهرية حفاظًا على أرواح المواطنين، مشيرةً إلى أهمية المتابعة المستمرة لحالة المعديات وصلاحيتها للتشغيل، ومدى سريان تراخيصها، مع منع تشغيلها في حالات عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت المحافظ، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الأجهزة التنفيذية تتابع بصفة يومية جاهزية المعديات النهرية والتزامها بمعايير الأمان والسلامة، مشددةً على اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مخالفة في التشغيل أو تجاوز للحمولات المحددة.

وفي هذا الإطار، تابع اللواء ياسر مهنا، رئيس مركز ومدينة رشيد، يرافقه ممدوح حميد، مسؤول المعديات، أعمال مراجعة المعديات النهرية بقرية إدفينا التابعة لمدينة رشيد، للتأكد من صلاحيتها الفنية والتزامها بالحمولات والتراخيص المقررة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بمنع تشغيل المعديات خلال فترات التقلبات الجوية.