أمريكا تعتزم إرسال 200 جندي إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق غزة

تعتزم الإدارة الأمريكية إرسال 200 جندي إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مصدر أمريكي لقناة "i24NEWS" الإسرائيلية، الجمعة، أن الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال نحو 200 جندي لإقامة مركز في إسرائيل لـ"تنسيق مواضيع مختلفة في الفترة القريبة القادمة في قطاع غزة حتى يكون هناك حكم دائم في المنطقة".

وقال إنه من المتوقع أن تصل القوات الأمريكية إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة، حتى الأحد المقبل.

وذكرت القناة أنه من المتوقع أن يساعد المركز في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي وتنسيق الجهات والدول المختلفة التي ستصل إلى قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي لم تذكر القناة اسمه، أن الهدف من إنشاء مركز التنسيق في إسرائيل هو تفادي أي فوضى محتملة و"ليتمكن الجميع من التواصل مع بعضهم البعض، حيث سيكون لكل واحدة من الدول والهيئات التي تعمل في غزة ممثلون في المركز".

وأوضح أن هدف المركز أيضا هو "متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار وقف إطلاق النار" بقطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه "لن يكون هناك جنود أمريكيون على الأرض، وسيكون هناك أشخاص يقدمون تقارير للأمريكيين، ومن المحتمل أن يتم تشغيل طائرات فوق القطاع من أجل المراقبة - لكن الجنود الأمريكيين لن يكونوا داخل غزة".

والخميس، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتزم إرسال 200 جندي إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد المسئولون، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ستنشئ "مركز تنسيق مدني-عسكري" في إسرائيل.

وأشاروا إلى أن هذا المركز "سيسهّل تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الدعم اللوجستي والأمني".

وذكروا أن الولايات المتحدة سترسل حوالي 200 جندي إلى إسرائيل كجزء من فريق يضم دولا شريكة ومنظمات مجتمع مدني لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أحد المسئولين أن الفريق الجديد "سيساعد في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية في غزة".

ولفت إلى أنه لن يتم إرسال أي قوات أمريكية إلى غزة، وأن بعض القوات وصلت وستواصل السفر إلى المنطقة طوال عطلة نهاية الأسبوع الجاري لبدء العمل على إنشاء المركز.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة "حماس"، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.