روما ينتظر نابولي في ديربي الشمس بالدوري الإيطالي

تتجه الأنظار إلى ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة المنتظرة بين فريقي روما، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونابولي، في الجولة الـ13 من المسابقة.

وتأتي المباراة المعروفة باسم "ديربي الشمس" وأحيانا "ديربي الجنوب"، في توقيت يحل روما ثانيا في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعد فوز ميلان على لاتسيو، أمس وهو يبتعد بفارق نقطتين فقط عن نابولي صاحب المركز الثالث.

وينظر روما إلى المباراة كونها فرصة حقيقية لتعزيز صدارته وإبعاد أحد المنافسين عنه بفارق مريح من النقاط، لكن هوية المنافس ستلعب دورا كبيرا في جعل المباراة صعبة على فريق المدرب جيانبييرو جاسبريني.

ودخل نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، في مشهد المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى، ورغم تعثره في بعض المحطات مثل خسارته في ثلاث مباريات أمام ميلان وتورينو وبولونيا، تعادل الفريق مرة واحدة فقط وفاز في ثماني مباريات، منها مباراة أمام إنتر ميلان، منافسه على اللقب في الموسم الماضي، والفوز على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع تحقيقه الفوز على كاراباج الأذري في دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء 2 / صفر، استعاد الفريق بعض الأمل في المنافسة القارية، ولو ببلوغ الملحق المؤهل لدور الستة عشر، بعدما كان تعرض لهزيمة كبيرة أمام أيندهوفن الهولندي 1 / 6 في الجولة الثالثة، ويحتل المركز التاسع عشر في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط.

ويرغب أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، في أن تكون المباراة بداية لسلسلة من الانتصارات والأداء الجيد، خاصة وأن الفريق سيكون مقبلا على فترة من المباريات القوية على مختلف الأصعدة، فبعد قمة الجنوب مع روما، سوف يخوض الفريق مواجهة مع كالياري في دور الـ16 ببطولة كأس إيطاليا، فيما سيلعب بعد ذلك في مواجهة قوية مع يوفنتوس في السابع من ديسمبر / كانون الأول في بطولة الدوري،وبعد ذلك بثلاثة أيام فقط سيزور ملعب بنفيكا البرتغالي في مباراة قد يكون لها دور حاسم في مشوار الفريق بدوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر، يسعى روما إلى الحفاظ على الصدارة بعدما أثبت جدارته بالصعود لقمة ترتيب الدوري الإيطالي، في ظل سعيه للحصول على لقب غاب عن خزائن النادي لربع قرن.

وحقق روما تسعة انتصارات في المسابقة وهو أكثر الفرق تحقيقا للفوز، لكنه خسر ثلاث مباريات أمام ميلان وإنتر وتورينو، ولم يؤثر ذلك على مساعي الفريق وطموحه، بل عاد لسكة الانتصارات مجددا، ونجح في الصعود لقمة الترتيب بقيادة لاعبين شباب مثل الأرجنتيني ماتياس سولي والأيرلندي إيفان فيرجسون، والبرازيلي ويسلي والفرنسي مانو كوني وغيرهم من اللاعبين أصحاب الموهبة العالية،أبرزهم المخضرم باولو ديبالا ولاعب الوسط بريان كريستانتي.

وكما يحاول نابولي الحفاظ على حظوظه أوروبيا، لازال روما يؤمن بقدرته على بلوغ الأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي، رغم احتلاله المركز العشرين في المرحلة التي يشارك بها 36 فريقا.

وعلى أرض الملعب، يمكن اعتبار نابولي الأوفر حظا لما يملك من إمكانيات تتمثل في نجم خط وسطه الاسكلتندي سكوت ماكتوميناي، والمهاجم الدنماركي راسموس هويولوند ولاعب الوسط الكاميروني فرانك أنجيسا، والبرازيلي ديفيد نيريس الذي سجل هدفين في آخر مباراة بالدوري أمام أتالانتا.

وفي مجمل لقاءات ديربي الجنوب ببطولة الدوري، فقد ألتقى الفريقان في 160 مباراة، فاز روما بـ54 مباراة وفاز نابولي في 50 مباراة وساد التعادل في 56 مباراة.