ارتفاع ضحايا إعصار «بلبل» الذي ضرب الهند وبنجلاديش إلى 14 شخصا

ارتفع ضحايا إعصار "بلبل" الذي ضرب شمال شرق الهند وبنجلاديش إلى 14 شخصا لقوا مصرعهم، نتيجة الإعصار القوي الذي ضرب البلدين، ما أدى إلى انتقال أكثر من مليوني شخص من منازلهم في المناطق الساحلية ببنجلاديش إلى ملاجئ.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية نقلا عن وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية غرب البنغال الهندية بعد أن اجتاح إعصار بلبل شمال شرقي البلاد منتصف ليل أمس السبت.. فيما لقى 7 أشخاص آخرون مصرعهم في بنجلاديش اليوم بعد أن ضربها الإعصار، وذلك وفقا لوسائل إعلام بنغالية.

من جهتها، صرحت وزارة الزراعة في بنجلاديش بأنه تم تدمير أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بسبب إعصار بلبل.. كما قال وزير إدارة الكوارث البنغالي إنامور رحمن، إن نحو 5آلاف منزل عبر المنطقة الساحلية في البلاد دمروا جراء الإعصار، فضلا عن اقتلاع العديد من الأشجار.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن شدة إعصار بلبل، المحمل برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، قد ضعفت بعد أن بدأ الإعصار عبور المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية لبنجلاديش؛ ما أسفر عن هطول أمطار متواصلة في جميع أنحاء البلاد.