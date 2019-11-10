الأمن العراقي: القبض على 11 عنصرا من داعش في الموصل وكركوك

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على 11 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل وكركوك.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن قوة مشتركة من شرطة ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، وبناء على معلومات دقيقة وأخذ موافقات القضاء لتنفيذ عملية أمنية، ألقت القبض من خلالها على 10 عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية في مناطق وأحياء (النهضة والقاهرة والزهراء) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وفي السياق ذاته، أعلن قائد العمليات المشتركة في محافظة كركوك الفريق ركن قوات خاصة سعد حربيه القبض على قيادي بتنظيم (داعش)، والصادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة (4) قانون مكافحة الإرهاب في عملية استندت لعمل استخباري دقيق.