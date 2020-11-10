 البرازيل تعلق التجارب السريرية على لقاح صيني ضد كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرازيل تعلق التجارب السريرية على لقاح صيني ضد كورونا

برازيليا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:36 ص

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أنها علقت التجارب السريرية على لقاح تجريبي صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تعرض أحد المتطوعين لـ"حادث خطير" لم تحدد ماهيته.

وأضافت السلطات البرازيلية -حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أنها قررت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث خطير.

تأتي هذه الانتكاسة للقاح (كورونافاك) الذي يطوره مختبر (سينوفاك بايوتيك) الصيني عقب إعلان المجموعة الدوائية الأمريكية العملاقة (فايزر) أن لقاحها التجريبي المضاد لكورونا "أثبت فعالية بنسبة 90%" في الوقاية من فيروس (كوفيد-19).


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