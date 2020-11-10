مكافحة الإرهاب الإسلاموي محور محادثات ميركل مع قادة الاتحاد الأوروبي

عقب الهجمات الإرهابية في دريسدن وباريس ونيس وفيينا، يعتزم قادة ألمانيا وفرنسا والنمسا الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات حول مبادرة لمكافحة الإرهاب الإسلاموي.

وستشارك المستشارة أنجيلا ميركل في مؤتمر عبر الفيديو عقب ظهر اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي زيباستيان كورتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كما سيعقد جميعهم مؤتمرا صحفيا عقب المشاورات.

وقبل مؤتمر الفيديو، من المقرر أن يستقبل ماكرون النمساوي كورتس خلال مأدبة غداء عمل.

وعقب الهجمات الإسلاموية الأخيرة، تعالت الأصوات بالمطالبة بتنسيق أفضل في أوروبا في مكافحة الإرهاب. وأعلن ماكرون عزمه تحسين حماية الحدود الفرنسية، كما دعا إلى إعادة تقييم منطقة الانتقال الحر "شينجن"، حيث لا توجد عادة رقابة حدودية.

وفي 2 نوفمبر الجاري، قتل رجل أربعة أشخاص في هجوم إرهابي في وسط فيينا، قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة.

وكان المهاجم قد حصل على إطلاق سراح مشروط من حكم بالسجن صدر ضده عقب محاولته الانضمام إلى متطرفين من تنظيم داعش في سورية.

وهزت فرنسا عمليات قتل ذات دوافع إسلاموية خلال الشهر الماضي، بما في ذلك هجوم طعن داخل كنيسة بمدينة نيس قتل فيه ثلاثة أشخاص. وقُطع رأس أحد المدرسين في إحدى ضواحي باريس عقب عرضه رسوم كاريكاتورية مثيرة للجدل للنبي محمد خلال درس عن حرية تعبير.

كما يتعامل المحققون الألمان مع حادث طعن وقع في مدينة دريسدن شرقي البلاد في 4 أكتوبر الماضي، والذي أودى بحياة رجل، على أنه هجوم إسلامي متطرف.