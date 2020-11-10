وزراء أرمينيا: وقعنا اتفاقا مع روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في قره باغ

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إنه وقع اتفاقًا مع قادة روسيا وأذربيجان، لإنهاء الحرب في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للكرملين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، قوله إن زعيما أرمينيا وأذربيجان اتفقا على إنهاء "جميع العمليات العسكرية" في منطقة ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليها.



وذكرت وكالة أنباء إيتارتاس أن الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشهد أيضا نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.



وقال بوتين في البيان: "نعتقد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستهيئ الظروف الضرورية لتسوية طويلة الأجل وشاملة للأزمة حول ناجورنو كارابخ على أساس عادل ولصالح الشعبين الأرميني والأذربيجاني".



وقال أيضا إن الجانبين انخرطا بالفعل في تبادل أسرى الحرب والجثث.