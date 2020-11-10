«حكماء الاقتصاد» في ألمانيا أكثر تفاؤلا من الحكومة بالنسبة لعام 2020

بدأ كبار خبراء الاقتصاد الألمان المعروفين باسم "حكماء الاقتصاد" أكثر تفاؤلًا، أكثر من الحكومة، بشأن حالة الاقتصاد في البلاد خلال العام الجاري في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا.



ويتوقع مجلس خبراء الاقتصاد انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 5.1%، وفقا لتقريره السنوي الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، وذلك قبل يوم من موعد نشره المقرر.



وسيكون الانكماش قريبا من الركود الذي شهدته ألمانيا في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية.



ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه لا تزال هناك درجة من عدم اليقين تتوقف على معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والقيود على الحياة العامة لاحتواء الجائحة.



وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، قال خلال تقديم توقعات الحكومة بشأن الخريف في أواخر الشهر الماضي إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 5.5% العام.



وسيعود الاقتصاد بعد ذلك إلى النمو بنسبة 4.4% العام المقبل، بحسب توقعات الحكومة، بينما يتوقع "الحكماء" الخمسة - بينهم امرأتان - نموا في 2021 بنسبة 3.7% فقط.



ولا يتوقع الخبراء العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة - والتي يتم مقارنتها بالأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي - حتى أوائل عام 2022.



وتستند توقعات المجلس إلى افتراض أنه لن يكون من الضروري إجراء إغلاق شامل مجددا، مما يجنب سلاسل التوريد الدولية القيود الضخمة التي شوهدت في وقت سابق هذا العام.



وتسببت عمليات الإغلاق الجماعي والقيود الشديدة على الحياة العامة في انهيار الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من هذا العام، قبل أن ينمو بقوة في الربع الثالث.