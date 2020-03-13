باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 346 ألفا و476 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 346 ألفا و476 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7000 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 319 ألفا و431 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.