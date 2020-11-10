 «التنمية المستدامة» يدعم المرأة المعيلة بدواجن وأعلاف بالمناطق الأكثر احتياجا بمطروح - بوابة الشروق
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«التنمية المستدامة» يدعم المرأة المعيلة بدواجن وأعلاف بالمناطق الأكثر احتياجا بمطروح

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:16 ص

في إطار توجيهات الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء وتكليفات المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد برفع المستوي المعيشي للمرأة البدوية داخل المجتمعات المحلية
قامت إدارة المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع عدد كبير من بطاريات الدواجن بالإضافة إلي اعلاف وعدد 50 دجاجه لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني .

حيث قامت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة والمهندسة هالة محمد ويرافقهم المهندس محمد الطباخ مسئول اداره التخطيط بمركز الدعم الفني والإرشادي بمرسي مطروح والمهندس أحمد اسرافيل مدير وحدة الدعم الفني والإرشادي برأس الحكمة.

 

 

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