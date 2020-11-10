 فاوتشي: أمريكا قد يكون لديها جرعات من لقاح كورونا قبل نهاية العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فاوتشي: أمريكا قد يكون لديها جرعات من لقاح كورونا قبل نهاية العام

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:43 ص

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات جاهزة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل نهاية العام الجاري.

وقال فاوتشي -في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن "تطوير شركة فايزر للقاح فيروس كورونا يعد أمرا عظيما"، مشيرا إلى أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه.

يذكر أن شركة صناعة الأدوية الأمريكية (فايزر) أكدت أمس الاثنين أن لقاحها التجريبي لعلاج فيروس كورونا (كوفيد-19) فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.


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