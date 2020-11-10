وباء كورونا يلغي الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية إلغاء الدورة 22، المقررة بين يومي 5 و13 ديسمبر المقبل؛ لدواع صحية بسبب جائحة كورونا.



وأوضحت الإدارة أن قرار الإلغاء يأتي في أعقاب التدابير التي أعلنت عنها الحكومة؛ للوقاية من الفيروس ومراسلات الاعتذار عن المشاركة التي وردت من الفرق المسرحية الأجنبية.



وقررت تأجيل تنظيم الدورة إلى عام 2021، وتعويضًا لذلك سيجري الإعداد لتنظيم احتفال بالمسرح التونسي عبر برمجة عروض لمسرحيات تونسية، وورش تكوين وملتقيات علمية سيحدد موعدها لاحقًا.



يشار إلى أن إدارة أيام قرطاج السينمائية كانت قررت أيضًا في وقت سابق تأجيل دورتها الـ31 إلى الفترة ما بين 18 و23 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة الشهر الجاري، لنفس الأسباب.



وستقتصر الدورة السينمائية كذلك على الاحتفاء بتاريخ المهرجان والسينما التونسية وجلسات للنقاش.