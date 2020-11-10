المستشار النمساوي يتوجه إلى باريس للقاء ماكرون ومناقشة تحديات مكافحة الإرهاب

توجه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إلى باريس اليوم الثلاثاء للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت مصادر في المستشارية النمساوية اليوم إنه بعد اجتماع عمل للرئيس والمستشار في قصر الإليزيه سيتم التباحث – عبر الانترنت - مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل حول الرد الأوروبي على الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا وألمانيا.

ونقلت المصادر عن كورتس قوله إن" التهديد الذي يشكله الإرهاب يؤثر علينا جميعًا في أوروبا ، كما ظهر مؤخرًا في الهجمات في فرنسا وسابقًا في العديد من الدول الأوروبية الأخرى" ، مشيرا إلى أنه علينا أن نتحرك بكل شدة ضد التهديدات الإرهابية والأيديولوجية التي تقف وراءها.