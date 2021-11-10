 وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ تقييم إعطاء لقاح موديرنا للأطفال بين 6 أعوام و11 عاما - بوابة الشروق
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وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ تقييم إعطاء لقاح موديرنا للأطفال بين 6 أعوام و11 عاما

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:18 م

قالت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الأربعاء، إنها بصدد تقييم ما إذا كانت ستوصي بإعطاء لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و11 عاما.

ولم توص الجهة التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبي حتى الان بإعطاء أي لقاح مضاد لفيروس كورونا، للأطفال دون سن الـ 12 عاما.

وقد تمت الموافقة حتى الآن على إعطاء لقاح "موديرنا" في الاتحاد الأوروبي لمن يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر. ومن المتوقع أن تتخذ "وكالة الأدوية الأوروبية" قرارها بشأن توسيع مجال إعطاء اللقاح للأطفال الأصغر سنا، في غضون شهرين.

جدير بالذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، قد أعادت النظر بالفعل في استخدام لقاح "فايزر/بيونتك" لتوسيع نطاق الجرعة للأطفال تحت سن الـ12 عاما. ومن المتوقع أن تتخذ الوكالة قرارا بهذا الشأن بحلول نهاية العام.

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