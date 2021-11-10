طالبان تدعو الطيارين الأفغان للبقاء في البلاد

دعت حركة طالبان، الطيارين المدنيين والعسكريين إلى البقاء في أفغانستان، قائلة إن مهاراتهم ستكون "مفيدة للبلاد".

ونقلت صحيفة "تولونيوز" عن الممثل الرسمي للحركة، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، قوله: "يجب أن يبقى طيارو الطيران العسكري والمدني الأفغان في البلاد، وستكون مهاراتهم مطلوبة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في 7 نوفمبر الجاري، أن عددًا من الطيارين الأفغان غادروا طاجيكستان في 2 نوفمبر الجاري، حيث فروا أثناء استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس المنصرم، وتوجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة إن "140 طيارا وطاقما من سلاح الجو الأفغاني غادروا طاجيكستان".

وكثفت طالبان، في أوائل أغسطس المنصرم، هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، واستولت على كابول في 15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي نهاية الحرب.

وأكمل الجيش الأمريكي في 31 أغسطس عمليات الإجلاء، وغادر مطار كابول، منهيًا ما يقرب من 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر المنصرم، تم الإعلان عن الحكومة المؤقتة الجديدة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، وزير الخارجية أثناء الحكم الأول لطالبان.