محمد بن زايد: حصول أبوظبي على لقب مدينة الدراجات الهوائية تقدير عالمي يضاف للإمارات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن حصول العاصمة أبوظبي على لقب "مدينة الدراجات الهوائية" يعد تقديرا عالميا جديدا يضاف إلى إنجازات الإمارات الرياضية وفي مختلف المجالات معربا عن سعادته بهذا الإنجاز.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بن زايد، قوله إن إحدى أولوياتنا المهمة هي تعزيز الرياضة في مجتمعنا من خلال توفير الظروف والبيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وآمان حتى تصبح روتينا يوميا لدى كل فرد من أفراد المجتمع، مهنئا القائمين على هذا الإنجاز وجميع محبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية في الدولة والذي يسهم في تعزيز مكانة الإمارات في هذه الرياضة ومختلف أنواع الرياضات.

يذكر أن أبوظبي تعد المدينة الـ 20 التي جاءت ضمن أبرز الوجهات العالمية في رياضة الدراجات الهوائية الحاصلة على هذا اللقب العالمي.