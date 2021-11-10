إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ18 بكفر الشيخ

تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها حالة على مساحة 65 متراً، و15 حالة على مساحة 11 قيراطا و5 أسهم، خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

ترأس الحملة فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منهم حالة على مساحة 65 مترا، و15 حالة على مساحة 11 قيراط و5 أسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ،مؤكداً على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.