أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، حكما اليوم الأربعاء، بالموافقة على قرار المفوضية الأوروبية بتغريم شركة جوجل الأمريكية 2.42 مليار يورو (أي ما يعادل 2.8 مليار دولار) لانتهاكها لقواعد خصوصية البيانات المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الحكم بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية شركة الإعلانات الإلكترونية الأمريكية "جوجل" بأنها فضلت مصلحتها الخاصة وانتهجت ممارسات غير قانونية فيما يتعلق بإعلانات البحث والتسوق من أجل تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق.

وكانت شركة جوجل قد لجأت إلى المحكمة العامة الأوروبية من أجل تفنيد الاتهامات التي وجهت إليها من المفوضية الأوروبية.

وذكرت المحكمة الأوروبية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن شركة جوجل قد استخدمت اللوغاريتمات في تفضيل خدماتها الإعلانية في صفحات نتائج البحث من خلال تفضيل هذه الإعلانات في وسائل العرض وأماكنها، بينما أخرت وضعية الإعلانات الأخرى في انتهاك واضح لسياسة المنافسة.

وأكدت المحكمة أن حكمها الصادر اليوم يعتبر تعزيزا وعلامة بارزة في سياستها في تبني إجراءات لمكافحة انتهاك الثقة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.

وسيكون أمام شركة جوجل الفرصة للاستنئناف على هذا الحكم الذى لم تعلق المفوضية الأوروبية عليها حتى الآن.