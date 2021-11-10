 روجينا بسالي تعلن مشاركة فيلم كان لك معايا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي - بوابة الشروق
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روجينا بسالي تعلن مشاركة فيلم كان لك معايا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي


نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 12:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 12:18 ص

أعلنت المخرجة روجينا بسالي، عن مشاركة فيلمها القصير "كان لك معايا"، بالمسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي تقام دورته الافتتاحية في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا" قصة وإخراج روجينا بسالي، وبطولة الفنان محمود قابيل، الفنانة صفية العمرى، منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

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