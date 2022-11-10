المحلة يستأنف تدريباته لمواجهة أسوان في كأس الرابطة

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استأنف فريق غزل المحلة مساء اليوم الخميس، التدريبات الجماعية بقيادة اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني، بعد منحهم راحة سلبية استعدادا لمواجهة أسوان ضمن مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة.

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تقديم مباريات قوية والتأهيل الى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان والمقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى والتي ستقام على ستاد أسوان في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات.