إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ حملات إزالة 5 حالات تعد بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركزي ومدينتي فاقوس وديرب نجم، مشيرًا إلى تطبيق القانون على المخالفين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ الشرقية، في بيان اليوم، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون؛ سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.