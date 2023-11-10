شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها المتابع لحسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" بصورة لوجهها، تظهر خضوعها لعملية جراحية جديدة في أنفها.

وعلقت فرغلي، بكلمات تدل على الحالة النفسية الصعبة التي تمر بها، من كثرة العمليات الجراحية التي قامت بها، وقالت:هكذا أنا، أصبر في أشد أوجاعي أصمت، وفي داخلي ألف وجع لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للابد.

وتابعت: يارب ما يكتب لحد الوجع يارب، كانت آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي منذ سقوطها من فوق حصانها أثناء ممارستها لرياضتها المفضلة ركوب الخيل، هي تعاني بشدة من الكسر الذي تعرضت له في أنفها، ثم خضوعها لعملية جراحية خاطئة، حيث تسبب لها الجراح في تشويه أنفها عانت منه وما زالت حتى هذه اللحظة