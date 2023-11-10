أمير قطر: المباحثات مع أخي عبدالفتاح السيسي بحثت الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي

تعليق من أمير قطر على القمة المشتركة مع الرئيس المصري قبيل ساعات من القمة الإفريقية-العربية في المملكة العربية السعودية

قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، إن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ جاءت في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني.



وكتب أمير قطر، عبر صفحته الرسمية على «إكس»، إن سلوكيات إسرائيل لا تخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.



وطالب جميع الأطراف بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين.



وكان أمير قطر التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحثا جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدا رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين أو دول المنطقة، ومحاولات التهجير القسري.



وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.



أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد توجه إلى السعودية عقب زيارته إلى مصر، للمشاركة في القمة العربية الطارئة غدا في الرياض حول غزة.





