قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي لحملة فريد زهران، إن الحملة تستهدف بالفعل معركة انتخابية جادة.



ودعت خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، المواطنين قراءة البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، موضحة أن البرنامج لديه حلول حقيقية للوضع الاقتصادي، وفي مقدمتها تخارج الدولة بشكل حقيقي من الاقتصاد والوصول إلى فرص استثمارية جادة.



ولفتت إلى أن الحركة المدنية لا تقف وراء فريد زهران في ظل الاختلاف الأيدولوجي والفكري بينهما، منوهة بأن حركة المعارضة المصرية في ذاتها تقدم أطروحات مختلفة.



وأشارت إلى أن فريد زهران يمثل حالة من حالات الاستمرارية في الاشتباك مع الشأن السياسي، في ظل عزوف شخصيات سياسية بارزة عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسبب أو لآخر، أو بسبب أنها لم تكن ذات نفس طويل للمشاركة في هذا السباق الرئاسي.



وتكونت الحركة المدنية الديمقراطية، في أواخر عام 2017، لتضم عدد من أحزاب المعارضة في تشكيل واحد، والمتمثلة في: « وهذه الأحزاب هي: حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية».



كما تضم أكثر من 150 شخصية عامة، من أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباح، وجميلة إسماعيل، والمحامي خالد علي، ومحمد أنور عصمت السادات، والفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، والكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.



