إنزال مليون زريعة أسماك بلطي نيلي في بحر مويس بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عملية إنزال مليون زريعة أسماك بلطي نيلى في مياه بحر مويس بمدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية، أن عملية إنزال الزريعة تأتي كمرحلة أولى من المخصص للمحافظة بإجمالي 6 ملايين زريعة أسماك خلال خطة العام المالي 2024 - 2025 بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة لتوفير الأسماك بكميات كبيرة ودعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على مهنة الصيد.

من جانبها، أشارت هبة عبدالتواب، مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إلى أنه قد تم استلام دفعة جديدة من أسماك البلطي النيلي بعدد 2 مليون زريعة من إجمالي 6 ملايين زريعة تم تخصيصهم للمحافظة، منها مليون بلطي نيلي من مفرخ صان ومفرخ العباسة تم إنزالهم اليوم ببحر مويس بمدينة الزقازيق، و500 ألف زريعة من مفرخ صان الحجر من المقرر إنزالهم في مياه بحر أبو الأخضر بمركز فاقوس، بالإضافة إلى 500 ألف زريعة بلطي نيلي أخرى من مفرخ العباسة سيتم إنزالها بمياه ترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس.

وأكدت مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، على أن الشرقية تُعد أول محافظة مدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام 2024.