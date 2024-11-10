إصابة 16 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في ترعة بسوهاج

أصيب 16 شخصًا، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق نجع محمد السيد بمركزي جهينة- المراغة، تم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة ورفع السيارة من الترعة، وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة طريق نجع محمد السيد بمركزي جهينة- المراغة.

وانتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور هاني فؤاد مدير مرفق إسعاف سوهاج، وقوات الحماية المدنية بسوهاج لمكان وقوع السيارة بالترعة.

وتبين من التحريات الأولية حول الواقعة، انقلاب ميكروباص في ترعة نجع محمد السيد؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأن الميكروباص كان يقل عددًا من الركاب كانوا عائدين بعد حضورهم من عرس.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.