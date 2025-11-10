محافظ المنوفية يتفقد موقع حريق مصنع كيماويات بالسادات ويوجه بتقديم الدعم اللازم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، موقع حادث حريق مصنع "بيور كيم" للكيماويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على جهود السيطرة على الحريق.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، واللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، ورئيس جهاز مدينة السادات، ومدير إدارة الحماية المدنية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، والنائب أسامة الفيشاوي عضو مجلس الشيوخ.

وأشار محافظ المنوفية، في بيان اليوم، إلى أنه فور تلقي بلاغ من مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بوقوع الحريق، وجَّه بتغيير خط سير جولته وتوجه على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، مكلفًا الأجهزة المختصة بسرعة الانتقال إلى الموقع للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

وأكد المحافظ الدفع بـ20 سيارة إطفاء، و15 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى فنطاسي مياه تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع تداعيات الحريق. وكشفت المؤشرات الأولية عن وقوع حالة وفاة وثلاثة مصابين، يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى السادات العام.

ووجَّه محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى بكلافة الأجهزة الحيوية والمستشفيات القريبة، والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تطورات الموقف، مؤكدًا سرعة السيطرة الكاملة على الحريق واستكمال عمليات التبريد واتخاذ جميع إجراءات الأمان.

كما قرر المحافظ صرف دعم مالي قدره 100 ألف جنيه لإدارة الحماية المدنية تقديرًا لجهودها وسرعة تعاملها مع الحريق منذ اللحظات الأولى، موجّهًا الشكر لكل العناصر المشاركة في عمليات الإطفاء.

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسرة المتوفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.