ضبط المتهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالهما سيارة أجرة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم بالتحرش بطالبة حال استقلالهما سيارة أجرة بالقليوبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من شخص تحرش بها حال استقلالهما سيارة أجرة بالقليوبية.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بالعبور بالقليوبية)، وبسؤالها أقرت بتضررها من شخص لقيامه بالتحرش بها بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، حال استقلالهما سيارة أجرة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العبور.

وأكدت أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وكشف الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية.