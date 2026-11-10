مستشفى قنا العام: عطل فني طارئ بمحطة المياه في وحدة الغسيل الكلوي وإعادة تشغيلها

أصدرت إدارة مستشفى قنا العام، بيانا توضيحيا، اليوم، بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بحدوث عطل فني في وحدة الغسيل الكلوي، مؤكدة أنه جرى التعامل مع العطل فورا وإعادة تشغيل المحطة خلال أقل من نصف ساعة، واستكمال جميع جلسات الغسيل للمرضى دون تسجيل أي مضاعفات.

وأوضحت الإدارة، أن عطلا فنيا طارئا وقع يوم السبت 7 نوفمبر الجاري في نظام التشغيل الآلي لمحطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، ما تسبب في انخفاض مؤقت في معدل ضخ المياه إلى ماكينات الغسيل الكلوي.

وأضافت أن الفريقين الفني والطبي بالوحدة تحركا فور وقوع العطل، وجرى تشغيل المحطة يدويا وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية في أقل من نصف ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المرضى.

وأكد البيان، أن جميع المرضى استكملوا جلساتهم وفق البروتوكول الطبي المعتمد وتحت إشراف الأطباء المختصين، دون حدوث أي مضاعفات أو آثار سلبية نتيجة العطل.

وأشارت الإدارة، إلى أن المحطة تخضع لبرنامج صيانة دورية منتظمة من خلال الشركة المتعاقدة، موضحة أنه تم إخطار الشركة بالعطل لفحص نظام التشغيل الآلي واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكراره.

واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على سلامة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية وفق معايير الجودة المطلوبة، مرحبة باستقبال أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين عبر مكتب خدمة المواطنين بالمستشفى.