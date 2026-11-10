تستعد الشركة المصرية للتكرير (ERC)، إحدى شركات القلعة العاملة في مجال الطاقة، لتنظيم الحفل السنوي الحادي عشر لمبادرتها التعليمية «مستقبلي للمنح الدراسية للطلبة والمعلمين»، وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بمقر معمل الشركة في مسطرد.

ويشهد الحفل استعراض أحدث التطورات والإنجازات التي حققتها المبادرة على مدار السنوات الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج من قصص النجاح وأبرز نتائج برامج التنمية المجتمعية للشركة، بحضور كبار مسئولي شركتي القلعة والمصرية للتكرير، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي شركاء نجاح المبادرة من الجامعات والوزارات المعنية.

لم تكن منحة «مستقبلي للتعليم الفني» بالنسبة لمحمد السيد مجرد فرصة لتعلم مهارات فنية في اللحام، بل كانت بداية رحلة متكاملة لتطوير الذات وتغيير طريقة التفكير، اكتسب خلالها عقلية الطموح والتعلم المستمر، وأدرك أهمية الاستثمار في قدراته وتوسيع خبراته. ومن التدريب الفني إلى التخصص في الفحص غير الإتلافي والعمل على المرتفعات، واصل بناء مسيرة مهنية طموحة، مدفوعًا بإيمانه بأن النجاح لا يتوقف عند بلوغ هدف، بل يبدأ منه طريق جديد للتعلم والتطور.

حصل محمد على منحة «مستقبلي للتعليم الفني» عام 2019، والتحق بمعهد دون بوسكو للتدريب على اللحام، حيث لم تقتصر تجربته على تعلم المهارات الفنية، بل امتدت إلى اكتساب خبرات عملية ومهارات شخصية ساعدته على تطوير ثقته بنفسه وقدرته على التواصل والتعامل مع الآخرين.

ويقول محمد: «منحة مستقبلي كانت بالنسبة لي نقطة تحول حقيقية في حياتي. المنحة ساعدتني على التعلم في بيئة مختلفة تتضمن تدريب وورش عمل علمتني حاجات مهمة جدا منها الحديث بثقة والتعامل مع الناس وكيفية التوازن بين وقتي وحياتي ودراستي. من خلال المنحة تعلمت قواعد السلامة والصحة المهنية واكتسبت مهارات فنية جديدة علمتني أساسيات العمل في مجال اللحام».

ولم يتوقف طموح محمد عند ما اكتسبه من تدريب، بل حرص على مواصلة تطوير مهاراته والحصول على دورات تخصصية تؤهله للعمل في مجالات أكثر تقدمًا. فالتحق بدورات في الفحص غير الإتلافي (NDT)، التي تساعد على الكشف عن عيوب اللحام بطرق مختلفة، كما حصل على تدريب في الوصول بالحبال (Rope Access)، بما يتيح له العمل على المرتفعات في مهام التفتيش واللحام، إلى جانب اكتساب مهارات في مجالات السلامة والإنقاذ.

ويضيف محمد: «لم أقف عند هذا الحد وطورت من نفسي أكثر من ذلك وحصلت على كورسات في NDT حتى أتمكن من الكشف عن عيوب اللحام بطرق مختلفة ثم حصلت على ROPE ACCESS ليساعدني على العمل على ارتفاعات كتفتيش أو لحام وفي مجال الأمان والإنقاذ».

كما يعبر عن اعتزازه بمشاركته عضوًا في فريق شركته في «العمرة»، وهي تجربة يعتز بها ضمن مسيرته العملية.

ويرى محمد أن أبرز ما اكتسبه من تجربة «مستقبلي» لم يكن مجرد مهارة فنية أو فرصة تدريبية، بل طريقة مختلفة في التفكير تقوم على الطموح والمبادرة والاستمرار في التعلم وتطوير الذات. فقد ساعدته المنحة على إدراك أن الوصول إلى الأهداف يتطلب العمل المستمر على النفس واكتساب المعرفة والخبرات، وأن النجاح الحقيقي لا يقتصر على تحقيق إنجاز بعينه، بل يرتبط بالرغبة الدائمة في النمو والتقدم.

ويختتم محمد حديثه قائلًا: «أحب أقول أن منحة مستقبلي ليست مجرد تجربة عادية بل هي رحلة مليانة تعلم ونمو وتغيير حقيقي رحلة جعلتني أكتشف نفسي وأتعلم وأقدر قيمة التعليم وأفهم أن النجاح ليس فقط في الوصول للهدف».

وتعكس تجربة محمد كيف يمكن للتعليم الفني والتدريب العملي أن يشكلا نقطة انطلاق تتجاوز اكتساب المهارات المهنية إلى بناء شخصية أكثر ثقة وطموحًا، وتبني عقلية التعلم المستمر. كما تبرز أهمية الاستثمار في قدرات الشباب، ليس فقط بتأهيلهم لسوق العمل، بل بتمكينهم من رسم مسارات مهنية طموحة ومواصلة تطويرها.

11 عامًا من الاستثمار في فرص التعليم

وكانت الشركة المصرية للتكرير قد أطلقت برنامج المنح الدراسية السنوية «مستقبلي» للطلبة عام 2016، ثم أطلقت برنامج منح المعلمين في مطلع عام 2017، قبل أن تضيف منح «مستقبلي للتعليم الفني» إلى المبادرة عام 2019، بالتعاون مع معهد دون بوسكو، في إطار جهودها لتوسيع فرص التعليم والتأهيل وبناء قدرات الأجيال الجديدة.