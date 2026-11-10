مسئول دولي يدعو من كوب31 لتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة

دعا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح بن باكويل، الدول إلى تعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول في قطاع الطاقة وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا أن مؤتمر الأطراف "كوب31" يمثل فرصة مهمة لتحقيق ذلك.

والاثنين، انطلقت في ولاية أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وقال باكويل في تصريح للأناضول على هامش المؤتمر، إن "تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية لنقل الطاقة وتوسيع نطاق الاعتماد على الكهرباء تتصدر أولويات التحول الطاقي".

وشدد على ضرورة تحرك الحكومات بشكل مشترك لتسريع الاستثمارات في شبكات الكهرباء وتعزيز التنسيق وتوسيع نطاق كهربة القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تحقق نموا قويا في إنتاج الكهرباء، وأصبحت المصدر الأبرز للقدرات الإنتاجية الجديدة، غير أن وتيرة التحول نحو الكهرباء في اقتصادات الدول لا تزال أبطأ، مع استمرار الاعتماد على مصادر عالية الكثافة الكربونية.

ولفت إلى أن تأخر إجراءات التراخيص، وعدم وضوح السياسات، وصعوبات الحصول على التمويل، تشكل أبرز العقبات أمام الاستثمارات في الطاقة المتجددة، داعيا الحكومات إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أطر تنظيمية مستقرة وآليات تمويل تنافسية.

وفيما يتعلق بتركيا، رحب باكويل بهدفها رفع القدرة المركبة لطاقة الرياح إلى 63 غيغاواط بحلول عام 2040، واصفا إياه بالطموح والقابل للتحقيق.

وأكد ثقته بقدرة تركيا على بلوغ هذا الهدف من خلال مواصلة تطوير بنيتها الصناعية في قطاع الطاقة المتجددة.