ملك البحرين يشيد بجهود ترامب في التوصل إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل

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أعرب ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، باعتبارها خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أشاد ملك البحرين بما أعلنه نظيره محمد السادس ملك المملكة المغربية، من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأشار إلى الجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسهيل التوصل الى هذا الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.