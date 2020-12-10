إلهام شاهين: أمير رمسيس لم يخدش حياءنا لحظة في فيلم حظر تجول

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فيلم «حظر تجول» تجربة هامة بالنسبة لها، فضلًا عن أن دورها فيه جديد وصعب إيجاده، معلقة على أماني حصول الفيلم على جائزة بالمهرجان: «يارب ادعولي».



وأضافت على هامش فعاليات ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الخميس، أن قضية الفيلم جديدة لأول مرة تطرح في السينما العربية والعالمية، متوجه بالتحية للمخرج أمير رمسيس.



وتابعت: «لم يخدش حياءنا لحظة، والوجع قُدم رقي دون استفزاز المشاعر الناس»، مؤكدة أن الفيلم ليس سياسيًا بل اجتماعي وإنساني.



وانطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.