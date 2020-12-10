قوات الجيش الوطني الليبي تفرج عن السفينة التركية المحتجزة لديها

قال الناطق باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قواتهم أفرجت عن الباخرة التجارية التركية التي كانت محتجزه واسمها "مبروكة" و ترفع علم جامايكا.



وأضاف المسماري في إيجاز صحفي اليوم الخميس أن الإفراج عنها تم بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، وذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الاقليمية الليبية بدون إذن مسبق أوتصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.



وكانت قوات الجيش الوطني الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر احتجزت السفينة في الخامس من الشهر الجاري من قبل سرية سوسة البحرية بشرق ليبيا.