تضامن كفر الشيخ تدشن ندوة «التغير وتطوير الذات» بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان التغير وتطوير الذات بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين بالورق بسيدى سالم.

وتحدثت ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن بكفر الشيخ، عن التغيير وكيفية تطوير الذات والانتقال من الوضع الراهن الذي يشكل مشكلة إلى الوضع المرغوب الذي يعتبر الحل والتدخل المقصود والمخطط لإحداث النمو والانتقال من وضع قائم بالفعل الى وضع مستهدف فى اطار رؤية واضحة والتغير فى الأفكار والعادات وقدرات الأفراد والقيم والعمل الى الافضل.

وأوضحت عمر، أن مصر شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد اهتماماً كبيراً في مجال الاهتمام وتقديم الرعاية والدعم اللازم للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وتأكيد الرئيس في أكثر من مناسبة على دعمه لهم وأنهم شريك أساسي في الوطن وتقدير واعتزاز الدولة والمجتمع لهم.

وأشارت إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالاً لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبات المشاركة في المجتمع.