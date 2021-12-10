جانتس وبلينكن يبحثان توسيع نطاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية

بحثت إسرائيل والولايات المتحدة ليلة أمس الخميس سبل توسيع اتفاقيات إبراهيم والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في واشنطن ليلة أمس الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن جانتس أبلغ بلينكن أن إسرائيل تعمل أيضا من أجل تعزيز العلاقات مع كل من الأردن ومصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والأمنية، ومن بينها الملف الإيراني، والتزام الولايات المتحدة بأمن أسرائيل.

وأضاف أن بلينكن أكد مجددا اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في أمن وآمان والتمتع بإجراءات متساوية فيما يتعلق بالحرية والازدهار والديمقراطية.

وقبل لقاء بلينكن، التقى جانتس نظيره الأمريكي لويد أوستن لبحث الملف النووي الإيراني، ضمن قضايا أخرى.

كان رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع زار واشنطن يوم السبت الماضي، لإجراء محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا لها على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمحو البلاد من الوجود.