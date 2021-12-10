عاصي الحلاني: اشتغلت صبي حلواني عشان أدرس عود

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إنه بدأ حياته العملية في عمر الـ 15 عامًا، مضيفًا أنه عمل كصبي حلواني وبعدها صبي نجار لرغبته في دراسة العود.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن عائلته لم تطلب منه الخروج إلى العمل، إلا أنه فضل هذا، مشيرًا إلى أنه فخور بهذه الفترة من حياته.

وأضاف، أنه كان يوفر مصاريف المعهد، على الرغم من صغر سنة، متابعًا أنه كان يشعر بسعادة عارمة بسبب الأموال التي يتقاضيها.

وأشار إلى أنه ترك الدراسة في عامة الـ 18 عامًا، مضيفًا أنه تفرغ للفن بعدما بدأ الدراسة في معهد لدراسة العود.

جدير بالذكر، أن الفنان عاصي الحلاني، أحيا واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية.