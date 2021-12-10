التعليم تكشف تفاصيل امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي: الخميس آخر موعد للتسجيل

أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس الثانوية في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الاول والثاني الثانوي المقرر أن تبدأ يناير المقبل.

وقالت الوزارة، في خطاب رسمي، إنه على جميع المدارس الثانوية التنبيه على جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الالكترونية لتسجيل بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد غايته الخميس 16 ديسمبر من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات

وأضافت الوزارة أنه في حالة وجود أخطاء في البيانات تقوم المدرسة بأجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للتلميذ، وشددت الوزارة علي ضرورة التأكد من انتهاء استلام الطلاب لاجهزة التابلت وشريحة التابلت والتأكد من استقرار خدمة الانترنت بالمدارس الثانوية الحكومية والخاصة.

ووجهت الوزارة المديريات بموافاة الوزارة بتقرير معتمد من مدير المديرية التعليمية بالموقف العام للمدارس الثانوية بكل مديرية، واتاحت الوزارة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، من خلال البريد الإلكترونى المدرسى لكل طالب، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت بلجان بالمدارس.

ونفي مصدر بالوزارة لـ"الشروق"، صحة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم وضع الجدول، وسيتم الإعلان عن الجداول النهائية بشكل رسمي فور وضعها واعتمادها من الوزير.

ولفت إلى أنه سيتم وضع أسئلة الامتحانات من خلال بنك الأسئلة في جميع المواد بنفس المواصفات الامتحانية للأعوام السابقة دون تغيير لقياس نواتج التعلم.