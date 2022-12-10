 كأس العالم.. بيبي وياميق يخطفان الأنظار في لقاء المغرب والبرتغال (فيديو) - بوابة الشروق
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كأس العالم.. بيبي وياميق يخطفان الأنظار في لقاء المغرب والبرتغال (فيديو)

محمد جلال
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 9:32 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 9:32 م

خطف جواد ياميق، لاعب منتخب المغرب، الأضواء خلال مباراة فريقه أمام البرتغال التي اقيمت على ملعب الثمامة، ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس العالم.

وحقق منتخب المغرب الفوز بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الثمامة مضن مباريات دور ربع نهائي كأس العالم.

ليحسم منتخب المغرب تأهله إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه وتاريخ المنتخبات العربية والإفريقية ليسطر المغرب إنجازا فريدا من نوعه.

وينتظر المنتخب المغربي فائز من مباراة فرنسا وإنجلترا ليواجهه بشكل رسمي في الدور النصف النهائي.

وكان جواد ياميق قد قبل رأس مدافع البرتغال بيبي بعدما أهدر كرة خطيرة أمام مرمى ياسين بونو، حارس المغرب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان منتخب البرتغال قريبا من تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، والذي كان من الصعب تعويضه بسبب تعرض لاعب المغرب للطرد ليلعب منتخب أسود أطلس منقوصا.


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