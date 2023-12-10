وليد فواز يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص الفنان وليد فواز، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت صباح اليوم الأحد.

ونشر وليد فواز، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، صور له بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، ويظهر في الصورة وعلى إصبعه الحبر الفسفوري.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون