وكيل الرياضة بالغربية يتابع العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات المركزية

تابع يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، العملية الانتخابية مع جميع غرف عمليات اللجان الفرعية؛ للاطمئنان على سير جميع غرف العمليات ومتابعة اليوم الأول من العملية الانتخابية.

واطمأن على جميع مقرات قطاع الشباب والرياضة والتي يبلغ 13 مقرا انتخابيا تابعا لقطاعات (طنطا أول، وطنطا ثان، والمحلة أول، والمحلة ثان، وقطور، وبسيون، وسمنود، وزفتى)، من إجمالي 693 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى مشاركة جميع فرق التطوع والجوالة والفتاة والمرأة البرلمان بجميع مراكز الشباب في تسهيل العملية الانتخابية ووضع لجان لتعريف المواطنين بأماكن إنتخابهم في العملية الانتخابية، حيث إن المشاركة في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

ووجه غرف العمليات الفرعية، بضرورة الاتصال بشكل مباشر وعلى مدار الساعة مع غرفة العلميات المركزيه وفي حالة حدوث أي طارئ أو مواجهة أي مشكلة ضرورة تبليغ غرفة العمليات المركزية لاتخاذ الإجراءات كافة.

وقال وكيل الوزارة، إن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بربوع المحافظة باعتبارهم عنصرا حيويا في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأشار إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان، ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.