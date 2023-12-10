توافد المواطنون على اللجان الانتخابية بمنطقتي الدرب الأحمر والجمالية منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.



وتسلم القضاة المشرفون على اللجان الصناديق وأوراق الكشوف الانتخابية استعدادا لبدء التصويت.



فيما اصطف المواطنون أمام مدرستي الشرفا والفردوس، للدخول وفقا لأولية الحضور، مع السماح لكبار السن بتجاوز الصفوف.



ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.



وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.



ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».