اتهام شخصين في أستراليا بجلب 560 كيلوجراما من الكوكايين

يواجه شخصان في أستراليا اتهامات بالتورط بجلب نحو 560 كيلوجراما من الكوكايين إلى أستراليا، وفقا لما أعلنته السلطات الأسترالية اليوم الأحد.

وتم اتهام رجل،45 عاما، بالسفر إلى ولاية أستراليا الغربية في يوليو الماضي لانتشال الكوكايين من المحيط بالقرب من بلدة دينهام، على بعد حوالي 840 كيلومترا شمال غرب برث، بعد مزاعم بإلقاء المخدرات من على متن سفينة بضائع في المياه، وفقا لبيان صادر عن الشرطة الأسترالية.

وتزعم الشرطة أن رجلا،53 عاما، سافر أيضا إلى ولاية أستراليا الغربية لمحاولة جمع المخدرات وكان مسؤولا عن نقل المخدرات إلى ولاية كوينزلاند الشرقية.

وعثرت الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة ولاية أستراليا الغربية على حوالي 560 كيلوجراما من الكوكايين، تقدر قيمتها بنحو 224 مليون دولار أسترالي (150 مليون دولار أمريكي) ملفوفة بالبلاستيك أثناء تنفيذ مذكرة ذات صلة في عقار في بلدة كالباري جنوب دينهام.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على ثلاثة رجال آخرين من كوينزلاند، أعمارهم 29 و32 و49 عاما، في ذلك العقار يزعم أنهم اشتروا قاربا واستخدموه لجمع الكوكايين من المحيط.

وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن الرجلين (45 عاما) و(53 عاما)، اللذين ألقي القبض عليهما في أواخر نوفمبر الماضي، كان من المفترض في الأصل ان يقوما بانتشال المخدرات من البحر، حسبما ذكرت الشرطة الأسترالية.

وتم اتهام الرجلين بمحاولة جلب كمية للاتجار من المخدرات التي يحظر دخولها عبر الحدود ويواجهان عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهما. ومن المتوقع أن يمثلا أمام المحكمة مرة أخرى في يناير المقبل.

وقال قائد قوات حرس الحدود الأسترالية رانجيف مهراج إن القوات قامت بـ 4296 عملية رصد للكوكايين، تضمنت ضبط ما إجماليه 4769 كيلوجراما، في الفترة من أول يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 166% مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة.

وتابع مهراج: "إن عصابات الجريمة المنظمة تبذل جهودا مضنية لإغراق شواطئنا بالكوكايين، بدافع الجشع والربح، وفي الوقت الذي تعمل فيه هذه العصابات الإجرامية بشكل دؤوب ، نفعل نحن أيضا ذلك ".